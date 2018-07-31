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В Киеве начался монтаж памятника Илье Муромцу

Культура

Прототипом богатыря стал атлет Василий Вирастюк

Киев, 31 июля 2018, 00:14 — REGNUM  На Трухановом острове в Киеве начался монтаж одиннадцатиметрового памятника Илье Муромцу, сообщил мэр Киева Виталий Кличко 30 июля в социальной сети Facebook.

«Уже в конце недели в парке «Муромец», где обустроили первую очередь зоны отдыха, можно будет оценить величественного Илью Муромца. Ведь памятник будет 11 метров в высоту — вместе с холмом и гранитным постаментом», — пообещал Кличко.

Напомним, как утверждают украинские мифотворцы, былинный богатырь Илья Муромец родился не в Муроме Владимирской области, а в селе Моровск под Черниговом.

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