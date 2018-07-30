Названы дата и место прощания с актёром Сергеем Шеховцевым

Москва, , 19:38 — REGNUM Церемония прощания с актёром Сергеем Шеховцовым пройдёт во вторник, 31 июля, в театре «Современник», сообщает пресс-служба театра.

«Прощание с Сергеем состоится завтра на Другой сцене Московского театра «Современник» в 16:00 мск», — говорится в сообщении на странице театра в Facebook.

Похоронен актёр будет у себя на родине, в станице Спокойная в Краснодарском крае.

Как передавало ИА REGNUM, российский актёр театра и кино Сергей Шеховцев скончался на 57-м году жизни. Широкому зрителю он был известен по ролям в таких фильмах, как «Антикиллер» и «Ландыш серебристый», а также в сериалах «Марш Турецкого», «Дальнобойщики», «Солдаты-2», «Маросейка, 12».

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