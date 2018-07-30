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«Системы тайных знаков»: выставка в Московском музее современного искусства

Культура

Культурные коды, условные знаки, загадочные символы, особые шифры, и все такое, что кардинально влияет на восприятие действительности – такова вкратце фабула, отрывающейся в Московском музее современного искусства 2 августа выставки

«Системы тайных знаков»: выставка в Московском музее современного искусства
Иллюстрация: Mmoma.ru
Лестница

Москва, 30 июля 2018, 20:06 — REGNUM  В Московском музее современного искусства 2 августа откроется выставка «Мастерская 20'18: Системы тайных знаков». На ней будут представлены культурные коды, условные знаки, загадочные символы, особые шифры, и всё такое, что кардинально влияет на восприятие действительности.

«Мастерская 20'18: Системы тайных знаков» — это совместный проект Московского музея современного искусства и Школа современного искусства «Свободные мастерские». Более 30 молодых художников представляют свои проекции вербальных и невербальных символов и знаков. Эта единое арт-осмысление уже стало специальным проектом VI Московской международной биеннале молодого искусства.

Школа современного искусства «Свободные мастерские» — образовательная платформа Московского музея современного искусства для молодых художников. Основана в 1992 году группой известных художников и искусствоведов. Студенты имеют возможность учиться у лучших преподавателей, участвовать в мастер-классах, групповых выставках, фестивалях.

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Культурная хроника
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