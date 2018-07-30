Российские фильмы отмечены призами на кинофестивале БРИКС в Дурбане

Дурбан, ЮАР, , 19:37 — REGNUM В конкурсном показе кинофестиваля стран БРИКС, который проходил в Дурбане с 23 по 30 июля, приняли участие 30 кинолент режиссеров России, Китая, Индии, Бразилии и Южно-Африканской Республики. Лучшим фильмом жюри признало индийскую картину «Ньютон». Рассказ о самом честном чиновнике в стране, видимо, произвел неизгладимое впечатление и художественным уровнем, и неординарностью сюжета.

Отмечены призами и российские киноленты. Приз за лучшую мужскую роль второго плана получил Владимир Ильин за работу в прошедшей недавно с триумфом по кинотеатрам России драме Дмитрия Киселева «Время первых». А лучшим режиссером признан Александр Хант — его лента «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» также в последнее время неизменный участник всех престижных фестивалей.