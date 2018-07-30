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Умер актёр театра и кино Сергей Шеховцов

Культура

Артист скончался в результате остановки сердца

Умер актёр театра и кино Сергей Шеховцов
Цитата из т/с «Марш Турецкого». реж Михаил Туманишвили. 2000. Россия
Сергей Шеховцов

Москва, 30 июля 2018, 16:42 — REGNUM  Российский актёр Сергей Шеховцов скончался на 57-м году жизни, сообщили 30 июля в пресс-службе театра «Современник».

"Только что стало известно о смерти нашего товарища, актёра Сергея Шеховцова», — сообщается на странице театра в Facebook.

В пресс-службе уточнили, что у актёра остановилось сердце, когда он гулял на улице со своей собакой. У него остались супруга и двое сыновей.

О дате и времени прощания с актёром будет объявлено позднее.

Сергей Шеховцов родился 5 сентября 1961 года. В 1987 году окончил Школу-студию МХАТ. В 1986—1989 годах был актёром театра «Современник-2», с 1991 по 2000 годы — актёр МХТ имени Чехова.

С 2000 года снимался в кино, в том числе сыграл роли в фильмах «Антикиллер» и «Ландыш серебристый», сериалах «Марш Турецкого», «Дальнобойщики», «Солдаты-2», «Маросейка, 12».

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