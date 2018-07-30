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Владимир Путин подписал указ о праздновании 150-летия Бунина

Культура

В 2020 году Россия будет праздновать 150-летие выдающегося русского писателя, лауреата Нобелевской премии Ивана Алексеевича Бунина. В связи с наступающим юбилеем президент своим указом поручил правительству подготовить и провести ряд памятных мероприятий

Владимир Путин подписал указ о праздновании 150-летия Бунина
Иван Алексеевич Бунин

Москва, 30 июля 2018, 16:46 — REGNUM  Президент Владимир Путин подписал указ о праздновании 150-летнего юбилея великого русского писателя Ивана Бунина. Он внес, подчеркивается в документе, «выдающийся вклад в отечественную и мировую культуру», сообщается на сайте главы государства.

Президент дал распоряжение образовать комитет по празднованию юбилея и возложить на него организацию различных мероприятий по празднованию 150-летия Бунина.

Иван Бунин получил Нобелевскую премию по литературе в 1933 году.

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Культурная хроника
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