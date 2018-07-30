В Ингушетии построят Национальную библиотеку за полмиллиарда рублей

Магас, , 13:26 — REGNUM Власти Ингушетии планируют построить в республике Национальную библиотеку. К реализации проекта приступят в 2019 году. Культурный объект обойдется в 500 млн рублей. Возводить библиотеку будут в городе Сунжа, где в настоящее время находится Национальная библиотека имени Джамалдина Яндиева.

По словам заместителя министра культуры и архивного дела Ингушетии Алихана Вадилова, она была создана в 1993 году. Библиотечный фонд ее составляет около 1 млн экземпляров. Здание, в котором находится библиотека, в настоящее время уже обветшало, требуется новое.

Напомним, вопрос о строительстве Национальной библиотеки в Ингушетии поднимал глава республики Юнус-Бек Евкуров в ходе визита президента РФ Владимира Путина в сентябре 2015 года. Как сообщало ИА REGNUM, по итогам совещания в Магасе Путин отдал поручение правительству РФ о включении Национальной библиотеки в список объектов, на которые необходимо изыскать денежные средства.

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В перечень культурных объектов, которые должны быть построены в республике в ближайшие годы, вошли также Государственная филармония, республиканский музей краеведения, Дворец культуры, Государственный колледж искусств в городе Назрани, здание Русского драматического театра и другие.

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