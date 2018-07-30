Памятник инженеру – автору мотоцикла «ИЖ» может появиться в Сочи

Сочи, Краснодарский край, , 12:27 — REGNUM Памятник советскому инженеру и конструктору Петру Можарову, автору знаменитой марки мотоциклов «ИЖ», может появиться на территории города Сочи. С инициативой выступили местные байкеры.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, мотолюбители сочинского и ижевского клубов открыли сбор средств для возведения памятника. Где будет стоять памятник и как, собственно, выглядеть, пока не сообщается.

Советский инженер, конструктор Петр Можаров, уроженец Тамбовской области, является разработчиком первых отечественных мотоциклов. В конце 1920-х годов он предложил организовать выпуск мотоциклов на ижевских заводах (сам он работал инженером по теплотехнике). В 1927 году его отправили изучать зарубежный опыт, а в 1928 году он с коллегами уже спроектировал первый мотоцикл — тогда он предназначался прежде всего для армии. В 1929 году были спроектированы и выпущены образцы мотоциклов ИЖ-1, ИЖ-2, ИЖ-3, ИЖ-4. В 1930 году Можаров уже переехал в Ленинград, где было организовано первое серийное производство отечественных мотоциклов марки «Тремасс-300». В 1932 году Можаров спроектировал первый отечественный армейский мотоцикл НАТИ-А-750. Скончался Петр Можаров в 1934 году, во время отдыха в Сочи. Десятки лет было неизвестно, где он похоронен: могила инженера была случайно обнаружена местной жительницей в 2015 году.