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Памятник комсомолу в Ярославле будет похож на небоскребы Дубая и Москвы

Культура

Он обойдется в 8 млн рублей

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Памятник комсомолу в Ярославле будет похож на небоскребы Дубая и Москвы
Иллюстрация: Zakupki.gov.ru
Эскиз памятного знака в честь 100-летия комсомола в Ярославле

Ярославль, 30 июля 2018, 11:51 — REGNUM  Памятник комсомолу в Ярославле будет выполнен в стиле постмодернизма, напоминая архитектурой и материалами отделки небоскребы, такие как отель «Бурдж-эль-Араб» в Дубае или здания «Москва-Сити», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мэрия Ярославля разместила аукцион на благоустройства сквера, ограниченного улицами Республиканской, Победы и Советской, где будет размещен памятный знак в честь 100-летия комсомола. В документации присутствует и эскиз знака.

Заметно, что он претерпел изменения по сравнению с вариантом, который участвовал в конкурсе. В первом варианте присутствовали три двойные конструкции в виде парусов, которые должны были символизировать молодость. В варианте, представленном в проектно-сметной документации, конструкции одинарные и больше напоминают модели небоскребов в виде паруса, конуса и перевернутого конуса.

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3-D сборка памятного знака в Ярославле
Иллюстрация: Zakupki.gov.ru
3-D сборка памятного знака в Ярославле

Стоимость сооружения, согласно смете, составляет 8,1 млн рублей. Еще столько же будет потрачено на благоустройство сквера — общая начальная цена работ 16,38 млн руб. Эти деньги выделены Ярославлю из областного бюджета. Председателем конкурсной комиссии по отбору эскиза памятного знака являлся Зураб Церетели.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославле на памятник комсомолу потратят 16 млн рублей

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