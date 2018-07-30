Памятник комсомолу в Ярославле будет похож на небоскребы Дубая и Москвы

Ярославль, , 11:51 — REGNUM Памятник комсомолу в Ярославле будет выполнен в стиле постмодернизма, напоминая архитектурой и материалами отделки небоскребы, такие как отель «Бурдж-эль-Араб» в Дубае или здания «Москва-Сити», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мэрия Ярославля разместила аукцион на благоустройства сквера, ограниченного улицами Республиканской, Победы и Советской, где будет размещен памятный знак в честь 100-летия комсомола. В документации присутствует и эскиз знака.

Заметно, что он претерпел изменения по сравнению с вариантом, который участвовал в конкурсе. В первом варианте присутствовали три двойные конструкции в виде парусов, которые должны были символизировать молодость. В варианте, представленном в проектно-сметной документации, конструкции одинарные и больше напоминают модели небоскребов в виде паруса, конуса и перевернутого конуса.

Стоимость сооружения, согласно смете, составляет 8,1 млн рублей. Еще столько же будет потрачено на благоустройство сквера — общая начальная цена работ 16,38 млн руб. Эти деньги выделены Ярославлю из областного бюджета. Председателем конкурсной комиссии по отбору эскиза памятного знака являлся Зураб Церетели.

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