КеноVision: мастерская кино в национальном парке в Архангельской области

Архангельск, , 10:17 — REGNUM Полное название этого мероприятия — Всероссийский практико-ориентированный фестиваль для молодых кинематографистов «КеноVision». Из него уже понятно, что по сути, это школа или мастерская, где начинающие режиссеры, операторы, монтажеры могут получить советы от опытных старших собратьев по цеху, попрактиковаться в съемках малоформатных фильмов, пообщаться на злободневные «киношные» темы. Целую неделю, с 30 июля по 5 августа, 150 молодых людей из Челябинска, Екатеринбурга, Уфы, Омска, Казани, Москвы, Мурманска, Санкт-Петербурга и Архангельска, желающих совершенствоваться в профессии, проведут в Кенозерском национальном парке в Архангельской области. Тихое место вдали от кинематографических столиц выбрано не случайно — здесь в спартанской обстановке, в творческом сосредоточении можно лучше рассказать о своей новой работе, поработать над картиной на месте (в сентябре будет подведен итог конкурсу снятых во время фестиваля лент), а также спокойно посмотреть и оценить присланные на форум короткометражные игровые фильмы. Кстати, именно здесь на территории парка «Кенозерский» Андрей Кончаловский снял картину «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына».