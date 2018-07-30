Гигантский калейдоскоп в центре музея Гревен в Париже

Париж, , 08:44 — REGNUM Гигантский калейдоскоп Palais des Mirages вновь открывается в Музее Гревен в Париже, передает RFI.

Palais des Mirages — это аттракцион, созданный Эженом Хенаром по случаю Всемирной ярмарки 1900 года. Теперь, отреставрированный Крислом Липом аттракцион Palais des Mirages приобрел звук, свет, который заставляет его вращаться. По мере того как музыка меняется, свет меняется, меняется также декоративное оформление.

Крисл Лип хотел предложить что-то уникальное для посетителя: «Это похоже на что-то нереальное с множеством зеркал вокруг вас. Я хотел предложить посетителям момент покоя и созерцания».

Palais des Mirages — технический подвиг. Это 2000 огней, отраженных до бесконечности в зеркалах, которые создают эту параллельную вселенную в центре Парижа.