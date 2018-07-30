Слова Марии Захаровой вошли в песню Кати Лель

Москва, , 05:08 — REGNUM Официальный представитель российского МИД Мария Захарова подтвердила, что стала соавтором одной из песен Кати Лель. Об этом дипломат написала на своей странице в Facebook.

Захарова рассказала, что не была знакома с певицей, но вышло так, что они встретились и разговорились. История Кати Лель заставила её «почувствовать боль, страсть, любовь и ненависть», после чего появились слова, вошедшие в песню «Сполна».

"А утром после бессонной ночи села и записала текст, строчки из которого и вошли в песню», — написала Захарова.

Первый альбом Кати Лель «Елисейские поля» вышел в 1998 году. Певица выступает в жанре поп-музыки, известные композиции в её исполнении — «Огни», «Я по тебе скучаю», «Горошины», «Джага-джага».