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Слова Марии Захаровой вошли в песню Кати Лель

Культура

История певицы заставила «почувствовать боль, страсть, любовь и ненависть»

Москва, 30 июля 2018, 05:08 — REGNUM  Официальный представитель российского МИД Мария Захарова подтвердила, что стала соавтором одной из песен Кати Лель. Об этом дипломат написала на своей странице в Facebook.

Захарова рассказала, что не была знакома с певицей, но вышло так, что они встретились и разговорились. История Кати Лель заставила её «почувствовать боль, страсть, любовь и ненависть», после чего появились слова, вошедшие в песню «Сполна».

"А утром после бессонной ночи села и записала текст, строчки из которого и вошли в песню», — написала Захарова.

Первый альбом Кати Лель «Елисейские поля» вышел в 1998 году. Певица выступает в жанре поп-музыки, известные композиции в её исполнении — «Огни», «Я по тебе скучаю», «Горошины», «Джага-джага».

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Музыка
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