Концертный марафон к Дню ВМФ проходит в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург, , 16:19 — REGNUM Концерт, посвященный Дню Военно-морского флота, проходит в Санкт-Петербурге, сообщает 29 июля новостной портал Мойка78.

На сцене под открытым небом сегодня выступят солисты Мариинского театра, Центральный концертный образцовый оркестр имени Римского-Корсакова ВМФ России, музыкальные оркестры из Индии, Вьетнама и Китая.

Ожидается также выступление народного артиста России Алесандра Розенбаума, группы «Ва-банкъ», народного артиста России Олега Газманова, а в заключительной части концерта выступит «Хор Турецкого».

Напомним, что сегодня, 29 июля, в России отмечают День Военно-морского флота. В рамках праздника в Санкт-Петербурге на Дворцовой площади проходила видеоэкскурсия, посвященная истории Военно-морского флота России.