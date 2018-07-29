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Концертный марафон к Дню ВМФ проходит в Санкт-Петербурге

Культура

Ожидается выступление военных оркестров из-за рубежа

Санкт-Петербург, 29 июля 2018, 16:19 — REGNUM  Концерт, посвященный Дню Военно-морского флота, проходит в Санкт-Петербурге, сообщает 29 июля новостной портал Мойка78.

На сцене под открытым небом сегодня выступят солисты Мариинского театра, Центральный концертный образцовый оркестр имени Римского-Корсакова ВМФ России, музыкальные оркестры из Индии, Вьетнама и Китая.

Ожидается также выступление народного артиста России Алесандра Розенбаума, группы «Ва-банкъ», народного артиста России Олега Газманова, а в заключительной части концерта выступит «Хор Турецкого».

Напомним, что сегодня, 29 июля, в России отмечают День Военно-морского флота. В рамках праздника в Санкт-Петербурге на Дворцовой площади проходила видеоэкскурсия, посвященная истории Военно-морского флота России.

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День Военно-морского флота
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