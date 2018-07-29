Фестиваль корейской культуры начал свою работу в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург, , 14:24 — REGNUM В Санкт-Петербурге стартовал фестиваль корейской культуры «Мост в Корею и День Пусана», сообщает 29 июля портал Невские новости.

Фестиваль посвящен 10-летию установления партнерских связей между корейским портовым городом Пусаном и Санкт-Петербургом.

Гостей праздника ждет насыщенная программа. Участники фестиваля смогут угоститься блюдами национальной корейской кухни, ознакомиться с основами корейских боевых искусств, попробовать сыграть на барабанах нанта.

В программу праздника включена ярмарка интересных сувениров и парад традиционных корейских костюмов, где каждый желающий сможет примерить наряды короля и королевы.

Кроме того, вниманию зрителей будет представлено танцевальное шоу «Сачум» и конкурс танцев, где участники поборются за главный приз: поездку в качестве участника на Busan One Festival в Пусане.

Напомним, что соглашение о сотрудничестве между Санкт-Петербургом и Пусаном было подписано в 2008 году. Корейский портовый город является на сегодняшний день одним из крупнейших зарубежных партнеров Петербурга. В октябре прошлого года главы корейского и российского городов подписали «дорожную карту» до 2021 года. Это документ, включающий 20 пунктов о сотрудничестве в транспортной сфере, культуре и торговле.