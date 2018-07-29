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«Елагин парк»: Фестиваль уличных театров пройдет в Санкт-Петербурге

Культура

В знаковом месте отдыха Северной столицы — Центральном парке культуры и отдыха имени С.М. Кирова, что на Елагином острове, — с 3 по 5 августа выступят клоуны и уличные артисты из России, Англии, Франции, Испании, Голландии и Чили

Санкт-Петербург, 29 июля 2018, 14:29 — REGNUM  В течение трех дней, с 3 по 5 августа, на территории Елагинова парка в Санкт-Петербурге профессиональные и любительские коллективы, пропагандирующее уличное театральное искусство, будут завоевывать любовь взыскательных зрителей.

Сразу на 10 площадках фестиваля «Елагин парк» десятки театральных трупп покажут экспериментальные, авангардные, авантажные и иные неординарные постановки. Так клоунское трио «Клавы» без единого слова расскажет историю о нерушимой женской дружбе, труппа Teatro Pavana покажет как перемещаться ночью на ходулях, артисты Gandini Juggling разовьют сюжет вокруг ста красных яблок.

Но главное на таких массовых представлениях — это массовая дружеская обстановка: клоуны люди отзывчивые — с ними можно посмеяться, сфотографироваться, и даже поучаствовать в импровизированном спектакле.

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Культурная хроника
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