«Елагин парк»: Фестиваль уличных театров пройдет в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург, , 14:29 — REGNUM В течение трех дней, с 3 по 5 августа, на территории Елагинова парка в Санкт-Петербурге профессиональные и любительские коллективы, пропагандирующее уличное театральное искусство, будут завоевывать любовь взыскательных зрителей.

Сразу на 10 площадках фестиваля «Елагин парк» десятки театральных трупп покажут экспериментальные, авангардные, авантажные и иные неординарные постановки. Так клоунское трио «Клавы» без единого слова расскажет историю о нерушимой женской дружбе, труппа Teatro Pavana покажет как перемещаться ночью на ходулях, артисты Gandini Juggling разовьют сюжет вокруг ста красных яблок.

Но главное на таких массовых представлениях — это массовая дружеская обстановка: клоуны люди отзывчивые — с ними можно посмеяться, сфотографироваться, и даже поучаствовать в импровизированном спектакле.