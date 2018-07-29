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Пожилые танцуют зумбу: рекордный флешмоб прошел в парке «Сокольники»

Культура

Сразу 1077 человек пожилого возраста исполнили зумбу (аэробика на основе движений латиноамериканских танцев) в московском парке «Сокольники»

Москва, 29 июля 2018, 13:46 — REGNUM  Организаторы программы для пожилых людей столицы «Московское долголетие» замахнулись на отечественный рекорд в этой области — провели единовременный массовый танцевальный флешмоб в стиле зумба в московском парке «Сокольники». Умение двигаться в ритмах джайва и ча-ча-ча, румбы и самбы продемонстрировали более тысячи человек. Это достижение официально занесено в Книгу рекордов России.

Но это народное достижение было лишь эпизодом в десятичасовом танцевальном марафоне в «Сокольниках». Здесь же состоялся настоящий конкурс по танцам, причем прошел он по правилам чемпионатов мира и судьями выступали лауреаты международных фестивалей. Определены 11 лучших сольных исполнителей и 11 лучших пар (по 1 от каждого округа города).

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Культурная хроника
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