В Сочи открылся фестиваль «Музыкальное соцветие»

Сочи, Краснодарский край, , 13:32 — REGNUM Второй летний фестиваль «Музыкальное соцветие» стартовал в Сочи, сообщает 29 июля новостной портал «Вести Сочи».

Организатор фестиваля — художественный руководитель фонда «Талант и успех» Ханс Йоахим Фрай. По его словам, в рамках программы фестиваля ожидается выступление известных музыкантов из Австрии, Франции и России.

Фестиваль открылся концертом солист-концертмейстера Парижского оркестра и профессора Парижской консерватории флейтиста Венсана Люка. Музыкант исполнил как сочинения Моцарта и Гобера, так и произведения современных композиторов.

Также на фестивале выступят: пианист нового поколения Мирослав Култышев, обладатель уникальной скрипки Гварнери Павел Милюков, сопрано Юлия Лежнева, а также молодые солисты Большого театра.

А 15 сентября, на закрытии фестиваля, с концертом выступит знаменитый европейский пианист Клеменс Цайлингер. Это будет первое выступление музыканта в России.

Ханс Йоахим Фрай отметил также, что «Музыкальное соцветие» — самый продолжительный и событийно насыщенный фестиваль из тех, что проводятся в городе-курорте. Фрай добавил также, что подобные мероприятия способствуют развитию культурного туризма в Сочи.

Напомним, что первый летний фестиваль «Музыкальное соцветие» состоялся в Сочи в 2017 году. Он проводился совместно с Санкт-Петербургским Домом музыки, который продолжил сотрудничество с организаторами фестиваля и в этом году.