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Москвичи выбирают лучшую фотографию своего города

Культура

«Планета Москва» — так называется конкурс, объявленный Департаментом градостроительной политики столицы на своей странице в социальной сети «Фейсбук». Москвичи должны определить наилучший ракурс съемки одного из самых красивых городов мира

Москвичи выбирают лучшую фотографию своего города
jarmoluk
Фотоискусство

Москва, 29 июля 2018, 12:39 — REGNUM  По итогам всенародного голосования, которое началось сегодня, 29 июля, в рамках конкурса «Планета Москва», трое лучших фотолетописцев столицы получат право выставить свои работы в парке «Зарядье».

А всего по данным официального сайта мэра Москвы на «VI конкурс городской фотографии «Планета Москва — 2018» было прислано более 3 тысяч работ от 500 мастеров фотографии и простых любителей.

Голосование только началось и продлится до конца августа. Конкурс, как и полагается народному, весьма демократичен: в нем нет государственных, возрастных или иных ограничений — свои работы прислали поклонники Златоглавой не только из России, но и из Китая и Италии, Армении и Казахстана, а также 13-летний фотолюбитель.

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