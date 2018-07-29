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Фестиваль «Княжья братчина»: в новгородской Старой Руссе пройдут ратные бои

Культура

Стадион «Центральный» в Старой Руссе Новогородской области станет местом средневековых ристалищ

Фестиваль «Княжья братчина»: в новгородской Старой Руссе пройдут ратные бои
Анна Рыжкова © ИА REGNUM
Воин

Старая Русса, Новгородская область, 29 июля 2018, 11:27 — REGNUM  Жестокие боевые схватки и русская народная музыка в жестком роковом исполнении воссоединятся 4 и 5 августа в Старой Руссе Новгородской области на фестивале «Княжья братчина». Члены клубов исторической реконструкции продемонстрируют свое мастерство владения средневековым оружием и научат биться на нем желающих. Такие известные группы, как «Калевала» из Москвы, «Тролль гнет ель» из Санкт-Петербурга, «Скотолот» из Тамбова «зажгут» публику в народном стиле.

Также будут работать ремесленные ряды, уличный театр, огненное шоу, школа старинных танцев. А на славянском пиру — сытная еда с костра.

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Культурная хроника
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