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Фильм «Жги» удостоен Гран-при кинофестиваля «Хрустальный источник»

Культура

Надзирательница в колонии наперекор непростой женской судьбе принимает участие в главном песенном конкурсе страны – такова вкратце фабула победившего на фестивале «Хрустальный источник» в Ессентуках фильма «Жги» режиссера Кирилла Плетнева

Фильм «Жги» удостоен Гран-при кинофестиваля «Хрустальный источник»
Цитата из к/ф «Жги». реж Кирилл Плетнёв. 2017. Россия
У микрофона

Ессентуки, Ставропольский край, 29 июля 2018, 11:14 — REGNUM  В Ессентуках сегодня, 29 июля, завершился Первый открытый кинофестиваль популярных жанров кино «Хрустальный источник». Авторитетное жюри под руководством сценариста Рустама Ибрагимбекова единогласно присудило гран-при работе Кирилла Плетнева «Жги».

История о надсмотрщице с удивительными вокальными данными, подготовившейся в колонии при помощи осужденной оперной певицы к большому телевизионному шоу захватила и жюри и зрителей.

Другие награды распределились следующим образом: лучший режиссер Эдуард Новиков («Царь-птица»), лучшие актеры — Марина Неелова («Карп отмороженный» и Дмитрий Нагиев («Непрощенный»), за лучший сценарий премии удостоен Алексей Борадачев «("Жили-были»).

По данным организаторов всего киносеансы в рамках фестиваля посетило более 43 тысяч человек.

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