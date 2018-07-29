Фильм «Жги» удостоен Гран-при кинофестиваля «Хрустальный источник»

Ессентуки, Ставропольский край, , 11:14 — REGNUM В Ессентуках сегодня, 29 июля, завершился Первый открытый кинофестиваль популярных жанров кино «Хрустальный источник». Авторитетное жюри под руководством сценариста Рустама Ибрагимбекова единогласно присудило гран-при работе Кирилла Плетнева «Жги».

История о надсмотрщице с удивительными вокальными данными, подготовившейся в колонии при помощи осужденной оперной певицы к большому телевизионному шоу захватила и жюри и зрителей.

Другие награды распределились следующим образом: лучший режиссер Эдуард Новиков («Царь-птица»), лучшие актеры — Марина Неелова («Карп отмороженный» и Дмитрий Нагиев («Непрощенный»), за лучший сценарий премии удостоен Алексей Борадачев «("Жили-были»).

По данным организаторов всего киносеансы в рамках фестиваля посетило более 43 тысяч человек.