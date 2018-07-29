Ушел из жизни заслуженный артист России Семен Мильштейн

Москва, , 10:48 — REGNUM На 59-м году жизни скончался заслуженный артист России, музыкант Семен Мильштейн. Печальную новость сообщили близкие музыканта 28 июля в соцсетях.

«Спасибо тебе огромное за все… Я не забуду тебя никогда… Вечная память… Прощай…», — написала на своей странице в соцсети актриса Айгуль Мильштейн.

«Умер Семён Мильштейн… Прекрасный музыкант!!! Талантливейший трубач! Заслуженный артист России! Руководитель оркестра «Дэнс-лэнд»… Мы все знали как мужественно он борется со своей болезнью… Мы видели и радовались когда он работал. Благодаря этому человеку я получил дополнительные возможности петь с живым оркестром, учиться этому», — написал артист Александр Олешко.

Дата и место прощания с артистом пока не называется.

Напомним, что Семен Мильштейн, российский музыкант-трубач. Он начал карьеру профессионального музыканта в 80-х годах солистом в оркестре штаба МВО Москвы. С 1987 по 2005 год был концертмейстером Отдельного показательного оркестра Министерства обороны РФ. В 1999 году ему было присвоено звание заслуженного артиста России. В 2005 году Мильштейн стал руководителем и дирижером оркестра «Дэнс-лэнд». Его неоднократно называли единственным в России трубачом профессионального уровня.