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В московском парке «Сокольники» проходит фестиваль израильского кино

Культура

29 июля в летнем кинотеатре «Пионер» в парке «Сокольники» начнется показ современных художественных и документальных фильмов Израиля. Фестиваль продлится ровно месяц, до 29 августа

Москва, 29 июля 2018, 10:23 — REGNUM  Открыть 17-й Фестиваль израильского кино в кинотеатре «Пионер» в парке «Сокольники» организаторы решили комедией «Сквозь стену». Ее представит московскому зрителю лично режиссер Рама Бурштейн. Также предварять показ своих работ будут Элиран Элья («Сомнительные»), Шай Лахав («И тогда пришла она»).

Фестиваль стартует сегодня, 29 июля, и продлится до 29 августа.

Программа фестиваля довольно обширна. Это, кроме полнометражных фильмов, популярнейший в Израиле сериал «Разбудить медведя», документальные ленты «Бен Гурион. Эпилог» и «Блюз уходящего лета».

Фестиваль приурочен к 70-летию со дня провозглашения независимости государства Израиль.

Кстати, после просмотра кино можно будет послушать израильские группы и угоститься фалафелем и хумусом.

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