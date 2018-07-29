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Музыканты Gorillaz прокомментировали срыв концерта в Москве

Культура

Безопасность людей — на первом месте

Москва, 29 июля 2018, 04:17 — REGNUM  Британский коллектив Gorillaz крайне огорчен отменой выступления в Москве из-за плохой погоды. Заявление группы опубликовано в соцсети Twitter.

«Мы ничего не могли с этим поделать. Ваша безопасность должна быть всегда на первом месте», — отметили музыканты Gorillaz.

https://twitter.com/gorillaz/status/1023313641276416000

Как сообщало ИА REGNUM, первый в России концерт группы Gorillaz, который должен был состояться на фестивале Park Live, был отменен из-за грозы и ливня. Организаторы мероприятия предупредили, что выступления в таких условиях могут привести к человеческим жертвам.

Группа Gorillaz была создана в 1998 году Деймоном Албарном и Джейми Хьюлеттом. Особенность коллектива — анимационные участники, которые «живут» в обширной вымышленной вселенной.

Читайте ранее в этом сюжете: Концерту группы Gorillaz в Москве помешала гроза

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