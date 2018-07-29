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Концерту группы Gorillaz в Москве помешала гроза

Культура

Со сцены в Парке Горького прозвучало лишь несколько композиций

Москва, 29 июля 2018, 04:10 — REGNUM  Внезапная гроза сорвала концерт британского коллектива Gorillaz в Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что со сцены в Парке Горького прозвучало лишь несколько композиций, после чего пошел сильный ливень. Организаторы концерта предупредили, что дальнейшие выступления могут обернуться трагедией — соответствующая надпись появилась на установленном над сценой табло.

Гости фестиваля Park Live не расходились на протяжении 30 минут.

Как сообщало ИА REGNUM, виртуальная музыкальная группа Gorillaz планировала дать свой первый концерт в России. Британский коллектив был приглашен в качестве хэдлайнеров на второй день фестиваля Park Live.

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