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На Валааме открылся фестиваль православного пения «Просветитель»

Культура

В фестивале участвуют 10 хоров из России, Молдавии, Греции, Черногории, Белоруссии и Финляндии

На Валааме открылся фестиваль православного пения «Просветитель»
Иллюстрация: Valaam.ru
Фестиваль православного пения «Просветитель»

Валаам, Карелия, 29 июля 2018, 11:21 — REGNUM  На певческом поле Валаамского монастыря в Карелии 28−29 июля проходит IV международный Свято-Владимирский фестиваль православного пения «Просветитель», в котором участвуют 10 хоров из России, Молдавии, Греции, Черногории, Белоруссии и Финляндии. В этом году музыкальный форум посвящен новомученикам и исповедникам Русской православной церкви в ХХ веке. Об этом сообщает организатора фестиваля — Cпасо-Преображенского ставропигиального Валаамского мужского монастыря.

Религиозные и светские произведения исполнят коллективы из России, Молдавии, Греции, Черногории, Белоруссии и Финляндии. Среди них — византийский хор «Агиос Иоаннис Кукузелис», хор Барнаульской духовной семинарии, «Выборгские поющие братья» из Финляндии и другие.

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Культурная хроника
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