В Обнинске стартовал традиционный фестиваль джаза

Обнинск, Калужская область, , 16:56 — REGNUM Джазовый фестиваль-2018 «Dixie Days» традиционно открылся сегодня, 28 июля, на сцене Дома культуры Физико энергетического института Обнинска Калужской области.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM организаторы фестиваля, в этом году формат мероприятия не поменялся: у любителей джаза будет возможность насладиться, как музыкальными новинками «Обнинского диксиленда», «Language Band», «Science City Band» и специального гостя фестиваля — ростовского Диксиленда под управлением Игоря Федюнина «Jazz Brothers Band». На этот раз ростовчане представляют молодую вокалистку Дарью Сумину.

Впрочем, в рамках фестиваля ожидаются и сюрпризы. Так, в этом году зрители смогут оценить не только произведения традиционного джаза, исполняемого диксилендами, но и современные джазовые композиции.

Обнинский диксиленд представит на суд публики совместный проект с хорошо уже известным калужским музыкантом Александром Пенским. После длительного перерыва любители джаза услышат Марию Ивановскую, а Паша Бочаров и Аня Гемиш, постоянные участники «Language Band», в этом году выступят и в составе обнинского Диксиленда.

Кстати, группа «Language Band» в этом году вновь вернется к истокам. Их программа включает молодежные, полные задора произведения таких композиторов как Леди Гага и группы «Big Bad WoodooDaddy».

Зритель вновь окунется в завораживающую атмосферу Голливуда 50-х, благодаря очаровывающему бархатному вокалу Анны Поляковой под аккомпанемент «Science City Band». Также коллектив представит mainstream-мелодии и популярные джазовые стандарты. Безусловно, любителей джаза порадует необычная программа квартета Щеголева, где они смогут насладиться игрой солирующей гитары.

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