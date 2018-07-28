Под Калугой проходит эко-фестиваль архитектуры тела «Архстояние-2018»

Калуга, , 16:05 — REGNUM 13-й международный фестиваль ландшафтных объектов «Архстояние-2018» проходит в эти выходные в арт-парке «Никола-Ленивец», что в окрестностях деревни Звизжи Дзержинского района Калужской области.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, по информации куратора проекта эко-фестиваля Антона Кочуркина, с 27 по 29 июля на калужском празднике ландшафтных объектах впервые исследуется тема ритуалов — ежедневных, локальных и глобальных действий, отражающих цикличность в нашем существовании.

На творческий конкурс «Архстояния» этого года пришло более 250 проектов, из которых для перформанса выбрали 16 лучших. Так, хэдлайнер фестиваля Александр Бродский — представил в парке новый объект «Вилла ПО-2». Вилла построена из типовых строительных бетонных заборов, найденных в округе.

Программа эко-фестиваля насыщена перфомансами-ритуалами: похороны мухи, заклятие смехом, гадание на книге, а также свадьба людей-манекенов. Фестиваль проходит в формате единого спектакля, где в определенной последовательности будут соединены музыкальная, перформативная, игровая и образовательная программы.

Действие завершит главный перформанс эко-фестиваля, соответствующий определенному времени суток. Это уникальный проект, предлагающий новый подход к развитию территорий и представляющий идею взаимодействия с ландшафтом средствами творческих практик и современного искусства.

Более 10 музыкантов и музыкальных коллективов сыграют для гостей. Кроме того, команда городских кинотеатров «Москино» вновь откроет на фестивале передвижной кинотеатр под открытым небом. Фильмы будут показывать с пленки 35 мм. Традиционно «Архстояние» сопровождается лекционной и дискуссионной программой, в которых могут принять участие все желающие.

За музыку отвечают российские и зарубежные исполнители, собранные музыкальным лейблом LEVELDVA. В определенный момент музыканты кочуют по территории парка, исследуя новые пространства звуком, а в финале цикл звукового поиска завершиться объединением двух сцен на поляне [LAB]SCAPE.

«Мы продолжаем исследовать тему жизненного пространства, однако, в этот раз мы исследуем тему ежедневных, локальных и глобальных действий, отражающих цикличность в нашем существовании, — сказал куратор фестиваля Антон Кочуркин. — «Архстояние-2018» стало пространством единого трехдневного спектакля, непрерывное расписание которого задаст ритм жизни всему арт-парку. Посетители будут выбирать — быть зрителями или соучастниками этого действия».

Напомним, фестиваль ландшафтных объектов «Архстояние», основной целью которого является развитие современной архитектуры и искусства, проводится в Калужской области с 2006 года. За эти годы в окрестностях деревни Звизжи было возведено более 100 арт-объектов, зодчих из Германии, Нидерландов, России и Франции