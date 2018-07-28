В подмосковном имении Чехова «Мелихово» проходит день усадебной культуры

Чехов, Московская область, , 13:45 — REGNUM Для поклонников отдыха в старинном стиле этот день может стать незабываемым. В Мелихово в имении самого Антон Павловича Чехова 28 июля пройдет «День усадебной культуры».

На лужайке перед домом или в тени веранды можно будет выпить чаю с баранками, послушать под гитарный перебор романсы, посмотреть или даже поучаствовать в небольших инсценировках по рассказам классика, поиграть под большим абажуром в лото или бирюльки. В общем, начисто оторваться от дел насущных и наконец-то почувствовать себя немного сибаритом в выходной день этак… в 1897-году.

Подмосковная усадьба писателя Антон Павловича Чехова стала Государственным литературно-мемориальным музеем-заповедником в 1941 году. Здесь знаменитый писатель жил с 1892 по 1899 годы. В музее собрано более 20 тысяч экспонатов. Находится музей всего в 80 километрах от столицы, в окрестностях города Чехова Московской области.