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Дмитрий Медведев поздравил с юбилеем композитора Александра Колкера

Культура

Свой 85-ый день рождения празднует российский композитор

Москва, 28 июля 2018, 13:05 — REGNUM  Известного российского и советского композитора Александра Колкера поздравил с 85-летним юбилеем председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте правительства России 28 июля.

«Вы — замечательный композитор, обладающий несравненным мелодическим даром, автор множества всеми любимых произведений. Ваши песни — это светлый мир, наполненный красотой и глубокими переживаниями», — сказано в телеграмме.

Напомним, что заслуженный деятель искусств России, композитор Александр Наумович Колкер — автор более ста песен («Карелия», «Стоят девчонки», «Туман» и другие), музыки к спектаклям и кинофильмам, а также произведений для музыкального театра, которые были поставлены во многих городах России и за рубежом. Песни Колкера вошли в репертуар Эдуарда Хиля, Иосифа Кобзона, Муслима Магомаева и других известных исполнителей.

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