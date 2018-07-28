Подмосковное Шахматово готовится к 49-му Блоковскому празднику поэзии

Красногорск, , 12:21 — REGNUM 5 августа все любители поэзии соберутся на традиционный слет в усадьбе Шахматово — здесь состоится 49-й Блоковский праздник поэзии. Впрочем, это место, ныне Государственный мемориальный музей-заповедник Д.И. Менделеева и А.А. Блока, и так давно является паломническим для поклонников искусства Серебряного века: в этой усадьбе великий поэт проводил лето почти 35 лет подряд. Но в день праздника территория усадьбы и деревни Тараканово (входит в музейный комплекс) Солнечногорского района Московской области преображается — на многочисленных площадках звучат стихи, идут встречи с известными литераторами, проводятся экскурсии по знаменитому дому, готовится «литературное» варенье по старинным рецептам, а, главное, царит дружеская и романтическая атмосфера.

Гостями фестиваля поэзии были в разные годы такие корифеи, как Константин Симонов, Павел Антокольский, Расул Гамзатов, Евгений Евтушенко, Булат Окуджава, Римма Казакова.