Кронштадт: эсминец «Беспокойный» стал кораблем-музеем

Кронштадт, Санкт-Петербург, , 12:31 — REGNUM Полуденным выстрелом в Кронштадте ознаменовался акт перехода боевого эсминца «Беспокойный» в ранг музея. Отныне каждый день над крепостью будет слышен залп с корабля — это возобновление спустя 46 лет в преддверии праздника Дня Военно-морского флота (29 июля) давней морской традиции.

Уникальность данного судна в том, что в отличие от «Авроры» и многих других, он является практически боевой единицей флота. Он состоял на службе в Балтийском флоте с 1992 года, прошел 30 походов и военных учений, участвовал в Таллинском переходе, нес вахту во время визита в Санкт-Петербург королевы Великобритании Елизаветы II в 1994 году.

Сегодня все современное вооружение остается на борту, но теперь оно станет экспонатом. Кроме того, на борту откроется выставка по истории флотской медицины.