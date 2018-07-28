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Кронштадт: эсминец «Беспокойный» стал кораблем-музеем

Культура

Боевой корабль «Беспокойный» пришвартовался к Кронштадту впервые в качестве корабля-музея

Кронштадт: эсминец «Беспокойный» стал кораблем-музеем
Иллюстрация: Mil.ru
Эсминец «Беспокойный» в Кронштадте

Кронштадт, Санкт-Петербург, 28 июля 2018, 12:31 — REGNUM  Полуденным выстрелом в Кронштадте ознаменовался акт перехода боевого эсминца «Беспокойный» в ранг музея. Отныне каждый день над крепостью будет слышен залп с корабля — это возобновление спустя 46 лет в преддверии праздника Дня Военно-морского флота (29 июля) давней морской традиции.

Уникальность данного судна в том, что в отличие от «Авроры» и многих других, он является практически боевой единицей флота. Он состоял на службе в Балтийском флоте с 1992 года, прошел 30 походов и военных учений, участвовал в Таллинском переходе, нес вахту во время визита в Санкт-Петербург королевы Великобритании Елизаветы II в 1994 году.

Сегодня все современное вооружение остается на борту, но теперь оно станет экспонатом. Кроме того, на борту откроется выставка по истории флотской медицины.

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Культурная хроника
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