В Москве скончался писатель и поэт Владимир Войнович

Москва, , 07:41 — REGNUM Советский и российский прозаик и поэт, сценарист и драматург Владимир Войнович скончался в возрасте 85 лет. Об этом сегодня, 28 июля, написал на своей странице в социальной сети Facebook журналист Виктор Давыдов.

Войнович родился в Сталинабаде (Таджикская ССР) 26 сентября 1932 года. Его отец — журналист Николай Войнович был выходцем из Черниговской губернии. В самом начале 1941 года семья переехала в Запорожье. Оттуда после начала войны Войнович был эвакуирован в Ставропольский край, а затем в Куйбышевскую область. После войны снова вернулся в Запорожье. В 1951 году семья Войновича переехала в Керчь.

Там его отец устроился в газету «Керченский рабочий». Первые стихи Войновича, которые он написал на службе в армии, были опубликованы в этой газете в 1955 году под псевдонимом «Граков».

В начале августа 1956 года приехал в Москву, дважды поступал в Литинститут, проучился полтора года на историческом факультете Педагогического института имени Н. К. Крупской (1957—1959), ездил на целину в Казахстан, где написал свои первые прозаические произведения (1958).

В 1960 году устроился редактором на радио. Написанная вскоре на его стихи песня «Четырнадцать минут до старта» стала любимой песней советских космонавтов (фактически их гимном).

Я верю, друзья, караваны ракет

Помчат нас вперёд от звезды до звезды.

На пыльных тропинках далёких планет

Останутся наши следы…

Всего Войнович автор текстов более чем 40 песен.

1962 году Войновича приняли в Союз писателей СССР.

Публикация повести «Мы здесь живём» в «Новом мире» (1961) также способствовала укреплению славы писателя. Последовавшие со взлётом известности предложения печатать стихи в центральных журналах Войнович отклонил, желая сосредоточиться на прозе. В 1964 году принял участие в написании коллективного детективного романа «Смеётся тот, кто смеётся», опубликованного в газете «Неделя».

Роман «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина», писавшийся с 1963 года, ходил в самиздате. Первая часть была опубликована (без разрешения автора) в 1969 году во Франкфурте-на-Майне, а вся книга — в 1975 году в Париже.

В конце 1960-х годов Войнович принимал активное участие в движении за права человека, что вызвало конфликт с властями. В итоге, в декабре 1980 года он был выслан из СССР, а в 1981 году указом Президиума Верховного совета СССР лишён советского гражданства.

Гражданство СССР Войновичу было возвращено в 1990 году.

Домой Владимир Войнович вернулся со второй женой Ириной Даниловной (в девичестве Брауде). Супруга скончалась в 2004 году.

В России он продолжил творчество. Так, он написал повесть «Монументальная пропаганда», а также книги «Перемещенное лицо», «Портрет на фоне мифа» и автобиография.

Последние годы он жил в своем доме в Москве.