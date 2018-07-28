«Объяснимо? Не факт!» Что скажет блогер Дружко, собираясь в аномалию

Москва, , 04:37 — REGNUM Актёр, видеоблогер и телеведущий Сергей Дружко собрался в самую старую аномалию — Шушмор (Подмосковье), начиная новый пилотный проект о сверхъестественном, сообщает «АфишаDaily».

Видеоблогер уже разместил пилотный выпуск своего нового проекта «Объяснимо? Не факт!» на YouTube. Если соберётся определённое количество лайков, то актёр планирует продолжить работу над ним.

«Как вы знаете, меня всегда увлекала мистика: загадочные события, сверхъестественные силы и аномальные зоны. На YouTube полно видео на эту тему, но все они смонтированы из картинок и видосов, скачанных в интернете», — говорит ведущий.

Целая ночь в старинной аномальной зоне Шушмор. Дружко выполнил свой план — он дошёл до озера «Смердячье», по пути узнал, что находится в лесу не один, и утром вернулся к своей машине, на которую упала ветка, видимо, включив сирену сигнализации.

Исследователи до сих пор изучают Шушмор. Отметим, что нахождение там лишь одну ночь мало о чём расскажет, но Дружко сказал, что даже он прочувствовал определённую энергетику.

Напомним, Сергей Дружко — российский актёр, певец, музыкант, телеведущий, режиссёр и блогер. Обучался в Военной инженерной академии им. А. Ф. Можайского, но позже поступил вЛенинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. С 1990 года более года проживал в Англии.

По возвращении в Россию долго искал себя. Сейчас Дружко приобрёл большую популярность в интернете и активно развивает это направление.

Ранее, 9 апреля, ИА REGNUM сообщало о другом проекте актёра, когда на канале Сергея Дружко вышел первый эпизод «Дружко Сериалf», где он снимал сериал о своей жизни.

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