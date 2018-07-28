Умер писатель Владимир Войнович. Названа причина смерти

Москва, , 03:43 — REGNUM Советский и российский писатель Владимир Войнович умер от сердечного приступа, сообщается в Facebook его знакомой Юлии Песиной.

Писателю шёл 86-ой год. Юлия сообщила:

«Два часа назад умер Володя Войнович. Сердечный приступ, скорая не успела…».

Известность Владимиру принесла его антиутопия «Москва 2042», не менее известна трилогия о солдате Иване Чонкине. Также писатель является автором текста песни «Четырнадцать минут до старта», которая являлась неофициальным гимном советских космонавтов.

В двухтысячном году он получил Государственную премию Российской Федерации за роман «Монументальная пропаганда».

Отметим, что Войнович — один из деятелей российской культуры, не поддержавших выбор крымчан на референдуме в 2014 году и принципиально заявлявших, что Крым вошел в состав России незаконно.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Москве 28 июля умер известный российский журналист Виталий Шенталинский.

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