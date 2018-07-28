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Умер писатель Владимир Войнович. Названа причина смерти

Культура

Войнович скончался на восемьдесят шестом году жизни

Умер писатель Владимир Войнович. Названа причина смерти
Dmitry Rozhkov
Владимир Войнович

Москва, 28 июля 2018, 03:43 — REGNUM  Советский и российский писатель Владимир Войнович умер от сердечного приступа, сообщается в Facebook его знакомой Юлии Песиной.

Писателю шёл 86-ой год. Юлия сообщила:

«Два часа назад умер Володя Войнович. Сердечный приступ, скорая не успела…».

Известность Владимиру принесла его антиутопия «Москва 2042», не менее известна трилогия о солдате Иване Чонкине. Также писатель является автором текста песни «Четырнадцать минут до старта», которая являлась неофициальным гимном советских космонавтов.

В двухтысячном году он получил Государственную премию Российской Федерации за роман «Монументальная пропаганда».

Отметим, что Войнович — один из деятелей российской культуры, не поддержавших выбор крымчан на референдуме в 2014 году и принципиально заявлявших, что Крым вошел в состав России незаконно.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Москве 28 июля умер известный российский журналист Виталий Шенталинский.

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