Лауреаты премии «Хранители Наследия» награждены в Подмосковье

Архангельское, Московская область, , 01:24 — REGNUM Десятая церемония вручения Всероссийской премии «Хранители наследия» состоялась в музее-усадьбе «Архангельское» при поддержке Министерства культуры РФ, сообщает портал Министерства культуры Российской Федерации.

Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский зачитал на мероприятии приветственную телеграмму президента Российской Федерации Владимира Путина. Президент отметил щедрость нашей страны на таланты и доброту, а также подчеркнул:

«Лауреатов премии «Хранители наследия» объединяет высочайшая компетентность, преданность избранному делу, стремление быть сопричастным к сбережению нашего уникального исторического, культурного, духовного достояния».

Владимир Мединский присоединился к словам президента и подчеркнул значимость события.

Цель премии — привлечь внимание общества и власти к тем, кто служат сбережению историко-культурного наследия России преданно и беззаветно.

В этом году начали вручение премии с лауреата в номинации «Личность». Владимир Мединский вручил приз Александру Шкурко — заслуженному работнику культуры РФ, президенту Государственного исторического музея, лауреату Государственной премии России в области культуры.

В номинации «Возрождение» награду получил Алексей Кочетков — заместитель председателя Самарского регионального отделения ВООПИиК.

Также были удостоены наград лауреаты в номинациях «Целеустремление», «Созидание», «Историческая память», «Доброволец», «Верность другу» и «Хранитель». Интересно, что в последней номинации победила работник «Архангельского» со стажем более сорока лет Надежда Бережная.

Учреждена премия «Хранители наследия» Региональным общественным фондом изучения наследия П.А. Столыпина.

Ранее, 19 июня, ИА REGNUM сообщало об одном из лауреатов премии. Проект по исследованию затопленного края Ярославский получил Всероссийскую премию «Хранители наследия».

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