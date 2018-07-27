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На Украине запретили российскую книгу о балете

Культура

Граждан Украины уберегли от пропаганды искусства «страны-агрессора»

На Украине запретили российскую книгу о балете
Иллюстрация: Эдгар Дега. Репетиция балета на сцене. 1874

Киев, 27 июля 2018, 23:52 — REGNUM  Украинские надзирающие органы запретили к ввозу на территорию Украины книгу балерины Илзе Лиепы «Мой балет», сообщила пресс-служба государственного комитета телевидения и радиовещания Украины 26 июля на официальном сайте ведомства.

По мнению украинских органов, книгу следует запретить, поскольку в ней упоминается танцовщик Николай Цискаридзе:

«Деятель культуры РФ, который публично поддержал оккупацию территории Украины», — сказано в заявлении украинского комитета.

Напомним, 11 марта 2014 года Николай Цискаридзе подписал обращение деятелей культуры России, в котором поддержал воссоединение Крыма с остальной Россией.

Напомним также, в конце мая 2018 года на Украине были запрещены еще три российские книги.

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Антироссийская пропаганда на Украине
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