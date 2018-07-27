Фронтмен Sex Pistols озвучит злодея в новых «Черепашках-ниндзя»

Вашингтон, , 22:17 — REGNUM Бывший солист группы Sex Pistols Джонни Роттен примет участие в работе над новым мультсериалом «Черепашки-ниндзя», передаёт 27 июля Sky News.

Как сообщается, 62-летний музыкант озвучит в мультфильме роль свиньи-мутанта по имени Мит Свитс (Meat Sweats).

Также к работе над мультфильмом привлечены рестлер Джон Сина, который озвучит злодея Барона Драксума, и звезда «Игры престолов» Лена Хиди — ей досталась роль гигантской паучихи.

Напомним, перезапуск мультфильма «Черепашки-ниндзя» был инициирован компанией Nickelodeon в марте 2017 года. Новый сериал, создатели которого решили переосмыслить знаменитых героев, станет уже четвёртой экранизацией комиксов о черепашка-мутантах. Первоначально запланировано выпустить 26 эпизодов. Авторы обещают, что сюжет сериала будет основан на оригинальном комиксе и мультсериале 1980-х годов.