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Владимир Путин за кинофестиваль стран БРИКС

Культура

На проходящем в Йоханнесбурге саммите стран БРИКС президент России Владимир Путин предложил провести в ближайшем будущем кинофестиваль стран БРИКС

Йоханнесбург, ЮАР, 27 июля 2018, 19:19 — REGNUM  О новой российской инициативе в рамках разработанной на саммите стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) программе сотрудничества в сфере культуры до 2021 года — проведении единого кинофестиваля стран БРИКС рассказал президент России Владимир Путин.

Он подчеркнул, что уже даже разработан и утвержден эскиз совместного кинофорума.

Инициатива российского лидера была горячо поддержана всеми участниками.

Культура традиционно занимает важное место в повестке саммитов, и в соответствии с ранее намеченными планами в странах организации проходит целая серия мероприятий в этой сфере.

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Культурная хроника
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