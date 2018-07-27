Владимир Путин за кинофестиваль стран БРИКС

Йоханнесбург, ЮАР, , 19:19 — REGNUM О новой российской инициативе в рамках разработанной на саммите стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) программе сотрудничества в сфере культуры до 2021 года — проведении единого кинофестиваля стран БРИКС рассказал президент России Владимир Путин.

Он подчеркнул, что уже даже разработан и утвержден эскиз совместного кинофорума.

Инициатива российского лидера была горячо поддержана всеми участниками.

Культура традиционно занимает важное место в повестке саммитов, и в соответствии с ранее намеченными планами в странах организации проходит целая серия мероприятий в этой сфере.