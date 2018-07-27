В Санкт-Петербурге завершатся региональные отборочные туры «Высоцкий. Фест»

Санкт-Петербург, , 17:56 — REGNUM Завтра, 28 июля, в Санкт-Петербурге состоится заключительный этап региональных отборочных туров фестиваля «Высоцкий. Фест». Всероссийский конкурс «Высоцкий. Фест», организованный Благотворительным фондом им. Владимира Высоцкого совместно с радиостанцией «Наше радио», стартовал 25 июня при поддержке президента РФ.

Цели и задачи конкурса — построить эффективный социальный лифт для молодежного музыкального андеграунда: найти талантливых молодых авторов-исполнителей, помочь им сформировать творческий материал, посредством конкурсов выявить лучших и дать им путевку в жизнь.

Отборочные региональные конкурсы прошли уже в 7 федеральных округах (Новосибирск, Москва, Хабаровск, Екатеринбург, Пятигорск, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород). По итогам каждого конкурса были выбраны победители, которые в начале августа выступят на отдельной площадке крупнейшего в России музыкального фестиваля «Нашествие» перед аудиторией свыше 200 тысяч зрителей.