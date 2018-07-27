В Узбекистане снимут два фильма о Великой Отечественной войне

Ташкент, , 17:40 — REGNUM В Узбекистане до 2020 года планируют снять два исторических художественных фильма, посвящённых участию узбеков в Великой Отечественной войне, сообщает 27 июля издание «Подробно.uz».

Фильм «101» будет посвящен узбекам, которые воевали в рядах Красной армии и попали в концентрационный лагерь в Нидерландах. Все они были расстреляны в апреле 1942 года вблизи Амерсфорта. Стоимость картины составит $7 млн.

Второй фильм будет называться «Герой». Он будет посвящен героям Великой Отечественной войны и объединит в сюжете судьбу русского, узбекского и китайского народов. Стоимость фильма оценивается в $10 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление, в рамках которого с 1 января 2019 года кинотеатры республики будут обязаны показывать два отечественных фильма в день.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Узбекистана обязал кинотеатры поддерживать отечественное кино