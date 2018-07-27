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Видео: Том Круз заставил Джеймса Кордена выпрыгнуть из самолета

Культура

Актёр и ведущий сняли специальный ролик для The Late Late Show

Видео: Том Круз заставил Джеймса Кордена выпрыгнуть из самолета
Цитата из видео: «Tom Cruise Forces James Corden to Skydive». youtube.com
В воздухе

Лос-Анджелес, США, 27 июля 2018, 15:44 — REGNUM  Том Круз и ведущий The Late Late Show Джеймс Корден решили повторить трюк, который актёр совершил в фильме «Миссия невыполнима: Последствия». Они прыгнули с парашютом и сняли об этом прыжке специальный ролик, который был выложен 26 июля на официальном YouTube-канале шоу Кордена.

Это видео было показано в очередном выпуске The Late Late Show. При просмотре ролика зрителей ждёт немало смешных моментов, в частности, Корден всячески изображал страх перед прыжком (или действительно его испытывал), не хотел заходить в самолёт, а в один прекрасный момент он попытался сбежать от Круза.

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Напомним, фильм «Миссия невыполнима: Последствия» вышел на большие экраны российских кинотеатров сегодня, 26 июля 2018 года. Снимал картину режиссёр Кристофер Маккуорри.

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