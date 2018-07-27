Глава СПЧ призвал не разрушать воронежскую Ротонду

Воронеж, , 15:34 — REGNUM Воронежскую Ротонду ни в коем случае нельзя сносить или реконструировать. Об этом 27 июля в Воронеже заявил глава Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов, передает корреспондент ИА REGNUM. По мнению советника президента, здание необходимо законсервировать, чтобы в дальнейшем оно стало настоящим памятником военных лет.

По словам Михаила Федотова, подобные примеры уже есть в мире. Например, Мемориальная церковь Кайзера Вильгельма в Берлине, в которую во время Второй мировой войны попала бомба, и которая сейчас стала одним из самых интересных памятников города.

«В Воронеже сейчас есть все возможности сделать из Ротонды такой же прекрасный памятник. Просто сейчас она разрушается», — сказал Михаил Федотов.

Отметим, что, по словам врио губернатора Александра Гусева, сейчас идет подготовка документации о консервации памятника и его укреплении. Кроме того, если позволят технические возможности, в подземной части Ротонды будет создан музей Великой Отечественной войны.

Напомним, что Ротонда, расположенная на пересечении улиц Транспортной и Бурденко, является частью здания клинической больницы, разрушенного в ходе боев за город. После войны здание решили не восстанавливать, и оставить как напоминание о пережитой городом трагедии.

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