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Глава СПЧ призвал не разрушать воронежскую Ротонду

Культура

Ротонда может стать одним из лучших памятников Воронежа, уверен Михаил Федотов

Глава СПЧ призвал не разрушать воронежскую Ротонду
Insider
Воронежская Ротонда

Воронеж, 27 июля 2018, 15:34 — REGNUM  Воронежскую Ротонду ни в коем случае нельзя сносить или реконструировать. Об этом 27 июля в Воронеже заявил глава Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов, передает корреспондент ИА REGNUM. По мнению советника президента, здание необходимо законсервировать, чтобы в дальнейшем оно стало настоящим памятником военных лет.

По словам Михаила Федотова, подобные примеры уже есть в мире. Например, Мемориальная церковь Кайзера Вильгельма в Берлине, в которую во время Второй мировой войны попала бомба, и которая сейчас стала одним из самых интересных памятников города.

«В Воронеже сейчас есть все возможности сделать из Ротонды такой же прекрасный памятник. Просто сейчас она разрушается», — сказал Михаил Федотов.

Отметим, что, по словам врио губернатора Александра Гусева, сейчас идет подготовка документации о консервации памятника и его укреплении. Кроме того, если позволят технические возможности, в подземной части Ротонды будет создан музей Великой Отечественной войны.

Напомним, что Ротонда, расположенная на пересечении улиц Транспортной и Бурденко, является частью здания клинической больницы, разрушенного в ходе боев за город. После войны здание решили не восстанавливать, и оставить как напоминание о пережитой городом трагедии.

По теме: Воронеж: на экспертизу Ротонды выделят 1,5 млн рублей

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