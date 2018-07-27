Спасти русского президента: вышел трейлер боевика «Охотник-убийца»

Лос-Анджелес, США, , 15:21 — REGNUM Режиссёр Донован Марш выложил в сеть трейлер боевика «Охотник-убийца», в котором снялись Джерард Батлер и Гэри Олдмэн. Ролик был выложен 26 июля на YouTube-канале кинокомпании Lionsgate.

В центре повествования находится командир подводной лодки ВМФ США Джо Гласс (Джерард Батлер), которому предстоит поучаствовать в спасении… «русского президента». Альтернативой этому является третья мировая война. Гэри Олдмэн исполнил роль адмирала Брэда Кроуфорда, в фильме также снялись такие актёры, как Майк Майерс, Майкл Трукко и Зейн Холц.

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Напомним, сценарий к картине написали Джэми Мосс, Арни Шмидт и Дон Кит. Премьера фильма пройдёт 25 октября 2018 года.