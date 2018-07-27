Вышел трейлер документального фильма про погибшую звезду фильмов «Форсаж»

Лос-Анджелес, США, , 14:51 — REGNUM В сети появился трейлер документального фильма «Я — Пол Уокер», который расскажет о жизни актёра, погибшего в автомобильной аварии 30 ноября 2013 года. Ролик был опубликован 26 июля на YouTube-канале Paramount Network.

Зрители хорошо знают Уокера по фильмам франшизы «Форсаж», где он сыграл роль Брайана О’Коннера — полицейского под прикрытием. Картина режиссёра Адриана Байтенхайса расскажет о том, каким Уокер был в жизни, какими талантами он обладал и чего смог добиться за свою жизнь. Paramount Network покажет фильм 11 августа 2018 года.

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Напомним, последней киноработой Пола Уокера стала роль Брайана О’Коннера в фильме «Форсаж 7». До этого он снялся в ремейке фильма «13-й район», над созданием которого работал Камиль Деламарр.

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