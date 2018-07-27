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Вышел трейлер документального фильма про погибшую звезду фильмов «Форсаж»

Культура

Картина будет показана на канале Paramount Network 11 августа 2018 года

Вышел трейлер документального фильма про погибшую звезду фильмов «Форсаж»
Цитата из д/ф «Я — Пол Уокер». 2018. США
Пол Уокер

Лос-Анджелес, США, 27 июля 2018, 14:51 — REGNUM  В сети появился трейлер документального фильма «Я — Пол Уокер», который расскажет о жизни актёра, погибшего в автомобильной аварии 30 ноября 2013 года. Ролик был опубликован 26 июля на YouTube-канале Paramount Network.

Зрители хорошо знают Уокера по фильмам франшизы «Форсаж», где он сыграл роль Брайана О’Коннера — полицейского под прикрытием. Картина режиссёра Адриана Байтенхайса расскажет о том, каким Уокер был в жизни, какими талантами он обладал и чего смог добиться за свою жизнь. Paramount Network покажет фильм 11 августа 2018 года.

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Напомним, последней киноработой Пола Уокера стала роль Брайана О’Коннера в фильме «Форсаж 7». До этого он снялся в ремейке фильма «13-й район», над созданием которого работал Камиль Деламарр.

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