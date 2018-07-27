На 79-м году жизни умёр писатель и журналист Виталий Шенталинский

Москва, , 14:42 — REGNUM В Москве сегодня ночью, 27 июля, скончался журналист, писатель и общественный деятель Виталий Шенталинский. Ему было 78 лет.

«Умер Виталий Шенталинский. Поэт, писатель, журналист, общественный деятель и друг «Мемориала» с самого начала, на протяжении почти 30 лет, — говорится сообщении на сайте международного историко-просветительского, благотворительного и правозащитного общества «Мемориал». — Его книги, переведенные на многие языки, будут продолжать его дело — напоминая о преступлениях против культуры, о погибших писателях, возвращая утраченное».

Виталий Шенталинский много лет работал в журналистике: был редактором радио и телевидения, специальным корреспондентом журнала «Вокруг света», вёл популярную рубрику «Хранить вечно» в журнале «Огонёк». Написал 12 книг стихов и прозы. Также Шенталинский принимал участие в создании нескольких документальных фильмов в качестве ведущего и консультанта, выступал с лекциями во многих университетах и общественно-культурных центрах Европы и США.

В годы перестройки Шенталинский организовал и возглавил Комиссию по творческому наследию репрессированных писателей России. Он первым открыл литературные архивы КГБ и опубликовал хранившиеся там рукописи и материалы о жизни и творчестве Михаила Булгакова, Максима Горького, Осипа Мандельштама и Бориса Пастернака, Марины Цветаевой и Анны Ахматовой. Книги Шенталинского, посвящённые этой теме, переведены на девять языков, и изданы в десяти странах мира.