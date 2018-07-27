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В саду «Эрмитаж» в Москве пройдет Большой фестиваль Италии

Культура

28 и 29 июля сад «Эрмитаж», что на Каретном ряду в Москве, станет прибежищем любителей красивой, шумной, веселой и вкусной Италии

В саду «Эрмитаж» в Москве пройдет Большой фестиваль Италии
Сад «Эрмитаж» в Москве

Москва, 27 июля 2018, 16:42 — REGNUM  Уже второй раз в самом центре столицы Национальное агентство Италии по туризму организует в саду Эрмитаж в Москве Большой фестиваль Италии. На сцене в исполнении российских и даже итальянских артистов будут звучать арии из опер (а иначе какая это Италия!) и знаменитые и любимые эстрадные хиты, на фермерском рынке можно будет приобрести аутентичные продукты, а на винтажном — старинные поделки.

Главное внимание публики — традиционно пасте и пицце, приготовленными итальянскими поварами.

Особенность этого праздника — преображение территории парка в канонические тосканские пейзажи с колоритными жителями и веселыми развлечениями.

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Культурная хроника
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