В саду «Эрмитаж» в Москве пройдет Большой фестиваль Италии

Москва, , 16:42 — REGNUM Уже второй раз в самом центре столицы Национальное агентство Италии по туризму организует в саду Эрмитаж в Москве Большой фестиваль Италии. На сцене в исполнении российских и даже итальянских артистов будут звучать арии из опер (а иначе какая это Италия!) и знаменитые и любимые эстрадные хиты, на фермерском рынке можно будет приобрести аутентичные продукты, а на винтажном — старинные поделки.

Главное внимание публики — традиционно пасте и пицце, приготовленными итальянскими поварами.

Особенность этого праздника — преображение территории парка в канонические тосканские пейзажи с колоритными жителями и веселыми развлечениями.