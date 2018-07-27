Первый концерт на «Ростов-Арене»: выступление Басты пройдёт с аншлагом

Ростов-на-Дону, , 13:14 — REGNUM Первый концерт, который после ЧМ-2018 и матчей РФПЛ примет стадион «Ростов-Арена», состоится при полном аншлаге. Ожидается, что концерт рэпера Басты посетят тысячи человек, сообщает ИА REGNUM.

Выступление исполнителя состоится 23 сентября. В этот день арена будет поделена на сектора — фан-зону, танцпол и зрительские места. При этом открыта будет только восточная трибуна.

Поклонники творчества Басты билеты уже практически раскупили. Всего осталось около 700 билетов. Минимальная стоимость посещения — 2 тыс. рублей, максимальная — 3,5 тыс. рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце 2017 года аналитики сервиса «Яндекс.Музыка» составили рейтинг самых любимых у российских слушателей музыкальных исполнителей. В первую пятерку самых популярных исполнителей попал также Василий Вакуленко, больше известный как рэпер Баста.