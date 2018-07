Вышел трейлер фильма Netflix по бестселлеру «Всем парням, которых я любила»

Нью-Йорк, США, , 13:07 — REGNUM Компания Netflix выпустила трейлер предстоящего фильма «Всем парням, которых я любила» (To All The Boys I've Loved Before), который снят по одноименному бестселлеру писательницы из США Дженни Хан. Ролик был опубликован 26 июля на официальном YouTube-канале компании.

В центре повествования картины находится девушка Лара Джин Сонг-Кови, которая в один прекрасный момент сталкивается с тем, что кто-то разослал всем её бывшим парням письма, которые она написала после расставания. Девушка держала письма в коробке и вовсе не собиралась отправлять. Мировая премьера картины запланирована на 17 августа 2018 года.

Напомним, впервые роман Дженни Хан был опубликован издательством Simon & Schuster 15 апреля 2014 года. Как утверждает писательница, в основу книги лег её собственный опыт — будучи подростком, она часто писала письма своим бывшим парням. Впоследствии Дженни Хан выпустила ещё два романа — «P.S. Я всё ещё люблю тебя» и «Отныне и навсегда, Лара Джин».

