В Санкт-Петербурге состоится фестиваль ежей

Санкт-Петербург, , 12:26 — REGNUM Любимец мультипликаторов, художников, мастеров игрушек, и всех без исключения детей — ежик предстанет во всей красе в Санкт-Петербурге в лофт-проекте «Этажи» в пространстве «Синий пол» на посвященном ему большом фестивале. В субботу, 28 июля, здесь можно будет увидеть больших и маленьких ежей, ушастых, глазастых и почти не колючих — в общем, разных пород со всего света.

О их жизни на природе и содержании дома расскажут владельцы и заводчики (!?) ежей. Здесь же можно приобрести корм и другие необходимые товары. Трогать зверюшек нельзя, а вот купить можно.

«Специальный гость» фестиваля — улитки. Как говорят организаторы, улитки — новый тренд для домашнего содеражния.