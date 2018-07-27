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В Санкт-Петербурге состоится фестиваль ежей

Культура

В субботу, 28 июля, все любители ежей должны собраться в лофт-проекте «Этажи» в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге состоится фестиваль ежей
Цитата из м/ф «Ежик в тумане». реж Юрий Норштейн. 1975. СССР
Ежик

Санкт-Петербург, 27 июля 2018, 12:26 — REGNUM  Любимец мультипликаторов, художников, мастеров игрушек, и всех без исключения детей — ежик предстанет во всей красе в Санкт-Петербурге в лофт-проекте «Этажи» в пространстве «Синий пол» на посвященном ему большом фестивале. В субботу, 28 июля, здесь можно будет увидеть больших и маленьких ежей, ушастых, глазастых и почти не колючих — в общем, разных пород со всего света.

О их жизни на природе и содержании дома расскажут владельцы и заводчики (!?) ежей. Здесь же можно приобрести корм и другие необходимые товары. Трогать зверюшек нельзя, а вот купить можно.

«Специальный гость» фестиваля — улитки. Как говорят организаторы, улитки — новый тренд для домашнего содеражния.

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Культурная хроника
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