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Сэм Рокуэлл и Мишель Уильямс снимутся в сериале о легендарных танцорах США

Культура

Биографическое шоу расскажет об истории взаимоотношений Боба Фосса и Гвен Вердон

Лос-Анджелес, США, 27 июля 2018, 11:48 — REGNUM  Сэм Рокуэлл и Мишель Уильямс снимутся в новом мини-сериале телеканала FX, который будет посвящен теме танцев. Рокуэлл исполнит роль хореографа Боба Фосса, а Уильямс сыграет известную актрису Гвен Вердон.

Сериал будет состоять из восьми эпизодов, в качестве одного из его продюсеров выступит композитор Лин-Мануэль Миранда. Будущее шоу расскажет зрителям о взаимоотношениях легендарного хореографа и известной бродвейской актрисы и танцовщицы.

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Напомним, Боб Фосс был восемь раз награждён премией «Тони» за хореографию, он также является обладателем «Оскара» и премии BAFTA за лучшую режиссуру (фильм «Кабаре»). Он умер в сентябре 1987 года. Гвен Вердон — звезда «золотой эры» Бродвея. Её награждали премией «Тони» четыре раза. Она ушла из жизни в октябре 2000 года.

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